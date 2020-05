Oggi è il giorno degli incontri, e delle assemblee per la ripartenza del calcio italiano. Lega, FIGC e ministri competenti si riuniranno per discutere i punti salienti del protocollo. Ma nella giornata di oggi secondo quanto riporta Tuttosport andrà in scena anche in incontro tra calciatori e allenatori. Le componenti chiedono garanzie sulla gestione del ritiro di squadra e della gestione di eventuali positività all’interno del gruppo.