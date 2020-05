Serie A: incontro tra Conte, Gravina e Dal Pino sulle sorti del campionato

Nelle prossime ore – dalle 15.30 alle 16.30 – la Federcalcio si riunirà con il Comitato Tecnico Scientifico del Governo per trovare un accordo sul protocollo medico, un’ora di confronto per pensare al 18 maggio come data di ripresa degli allenamenti di squadra. Ma un’altra riunione, molto importante e che si terrà a breve, potrà finalmente decidere le sorti del campionato italiano ed è quello tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il numero 1 della Federcalcio, Gravina, e il presidente della Lega di serie A, Dal Pino. Il premier quindi ha deciso di mettere mani al dossier calcio perché il cerchio stringe, le società vogliono risposte e il mercato ha bisogno di date per capire come e quando muovere le proprie (e spesso costose) pedine.