Serie A, intoppo sugli allenamenti. Ripresa slittata a martedì 19 maggio

La Serie A da domani inizierà a proiettarsi verso la ripresa. Domani, 18 maggio infatti sarebbero dovuti ricominciare gli allenamenti collettivi. Dopo il consiglio di Lega di oggi infatti è emerso che nella giornata di domani i club del massimo campionato italiano si sarebbero dovuti attrazzare per la ripresa dei lavori di gruppo. In realtà come appreso dall’ANSA sarebbe atteso per domani il via libera del Cts per riprendere gli allenamenti di squadra. Dunque la ripresa scivolerà al 19 maggio: “Il comitato tecnico scientifico non ha validato ancora le linee guida per gli sport di squadra del 12 maggio, e in attesa che avvenga le regole che restano in vigore sono quelle per gli allenamenti individuali“.