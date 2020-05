Serie A, isolamento del gruppo squadra. Ecco le linee guida per spostamenti e alloggi

Il calcio post pandemia da Coronavirus è pronto a ripartire. Nulla sarà come prima, almeno per il momento. Infatti saranno diverse le accortezze e le linee guida da adottare per le squadre di Serie A. A partire dagli allenamenti, dalla divisione del cosidetto “Gruppo squadra” che dovrà essere gestito con attenzione ai particolari onde evitare o limitare i contagi. Una fase importante sarà quella relativa agli spostamenti della squadra per le gare in trasferta. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il mezzo di trasporto consigliato è il pullman, che ovviamente non sarà più unico ma si usufruirà di 2 o 3 mezzi a seconda del numero di componenti della squadra. Qualora invece fosse necessario l’utilizzo del treno sarà obbligatorio viaggiare all’interno di vagoni privati ed esclusivi. Nel caso in cui la squadra dovesse necessariamente usufruire dell’aereo invece bisognerà utilizzare l’imbarco sottobordo. Per quanto riguarda invece l’alloggio all’interno degli hotel saranno riservati alle squadre: zone riservate, accessi esclusivi e percorsi predisposti, compresa la sala mensa. Il tutto al fine di evitare contatti con personale e altri clienti.