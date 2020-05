Serie A, l’8 giugno si decideranno eventuali norme per i Play Off e Out

E’ l’ipotesi meno augurata, quella che si vuole scongiurare. Nell’eventualità di nuovi e numerosi casi di COVID-19 all’interno dei club di Serie A ci sarebbe inevitabilmente un nuovo stop. E’ su questa ipotesi che è stato ideato il famigerato “Piano B” e “Piano C“. Quest’ultimo sarebbe l’estrema razio ovvero il congelamento della classifica in caso di impossibilità a proseguire, mentre il primo prevede Play Off e Play Out. Ed è proprio di questo che si discuterà l’8 giugno, giorno in cui secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport avverrà un vertice federale. Si prenderanno delle decisioni in merito alla modalità e alla composizione dei format adeguati in caso di ricorso a tali soluzioni. Play Off per assegnare: scudetto, posti Champions League ed Europa League, e Play Out per le retrocessioni. Quante squadre includere per ogni sezione? Decisioni che non saranno facili da assumere, ma che speriamo dovranno restare solo sulla carta, e che la stagione possa concludersi in maniera regolare.