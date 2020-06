Serie A, la FIGC pensa di riaprire gli stadi a medici e infermieri

Riaprire gli stadi al pubblico? Ci si sta pensando, dipenderà anche dalla curva del virus che se dovesse continuare a scendere darebbe la possibilità di un ritorno graduale alla normalità. Ma intanto gli stadi potrebbero riaprire le porte agli eroi, che in questa battaglia contro il COVID-19 sono scesi in campo in prima linea, i medici e gli infermieri. Secondo quanto riporta Il Giornale, la FIGC starebbe pensando di lanciare un segnale riaprendo i cancelli degli stadi italiani a partire da chi ha lavorato per i malati di Coronavirus instancabilmente e ha salvato vite giorno dopo giorno nella lotta al nemico invisibile. Un segnale di un ritorno alla normalità che potrebbe arrivare proprio da chi non ha mai smesso di lottare e lavorare per noi.