Serie A, la FIGC propone il maxi ritiro nei centri sportivi

Il calcio italiano si appresta a ripartire, ma se e quando lo farà sarà in ragioni di massima sicurezza. Ecco perché ieri la FIGC in riunione con il Comitato Medico-Scientifico ha ideato un ritiro di isolamento per le squadre di Serie A nei propri centri sportivi. Gli impianti di allenamento dunque potrebbero diventare dei veri e propri bunker. Un luogo dove circoscrivere i movimenti e gli spostamenti solo ed esclusivamente al “gruppo squadra”, un nucleo di persone tra: atleti, staff medico, preparatori, cuochi e magazzinieri. Ovviamente tutti gli elementi del “gruppo squadra” saranno periodicamente sottoposti a test di idoneità, e visite accuratissime. I calciatori che hanno invece contratto il Coronavirus, saranno controllati scrupolosamente per escludere eventuali problemi a reni, stomaco, fegato e cervello.