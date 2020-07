Serie A: la Lega punta a riaprire gli stadi nelle ultime giornate

La Lega Serie A punta a dare il via libera per i tifosi allo stadio già nelle ultime giornate della stagione in corso, concedendo la possibilità ai club di aprire o meno gli stadi. È quanto emerso dall’assemblea di oggi dei club.

«E’ stata ribadita la necessità di favorire al più presto, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, la riapertura parziale degli stadi al pubblico. A tal proposito è in fase di finalizzazione un articolato protocollo che sarà inviato nelle prossime ore al Presidente della FIGC Gabriele Gravina affinché possa utilizzarlo nelle interlocuzioni con le istituzioni governative competenti», si legge in una nota.

«La Lega Serie A – prosegue il comunicato –, già nelle ultime gare di questa stagione, auspica che venga consentita a ciascuna Società, secondo le specificità di ogni realtà e impianto, la possibilità di riaprire i propri stadi ad un numero limitato di tifosi».

FONTE Calcioefinanza.it