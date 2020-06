Serie A, la Lega vorrebbe distaccarsi dalla FIGC in stile Premier League

La frattura tra FIGC e Lega Serie A è totale. L’ultimo tema di discussione è stato il ricorso ai Playoff e all’algoritmo per concludere la stagione in caso di nuovo stop. Questa la line della federazione, totalmente contraria alla proposta della Lega, ovvero il congelamento della classifica e il blocco delle retrocessioni e dell’assegnazione dello scudetto. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la Lega non appoggerà Gravina alle prossimo elezioni, anzi starebbe pensando di distaccarsi dalla FIGC come la Premier League. Sarà dura risanate il rapporto tra FIGC e Lega.