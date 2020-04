Serie A, la situazione contratti dovrà essere risolta

Oltre alla ripresa del campionato di Serie A, dovrà essere studiata anche la situazione relativa alla scadenza dei contratti. La stagione infatti dovrebbe, salvo complicazioni riprendere il primo o il secondo weekend di giugno. Con questo scenario però la situazione relativa ai contratti in scadenza il 30 giugno 2020. Infatti tutti i calciatori in scadenza in quella data, dovranno forzatamente rivedere la loro posizione. La FIFA sotto questo punto di vista ha consigliato di prolungare la scadenza, ma non c’è ancora accordo tra i club e l’AIC. Per risolvere questa bega, la UEFA sta lavorando a un accordo con FIFPRO, le Leghe e l’ECA per considerare la stagione 2019-10 di 13 mesi, aggiungendo un mese alla stagione in corso e togliendolo a la prossima 2020-21 che sarà da 11 mesi.