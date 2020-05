Serie A, la speranza di Gravina. Incontrare Conte entro martedì 19 maggio

Giorni importantissimi per la ripresa del campionato di Serie A. Nella giornata di oggi è in programma un vertice tra FIGC, ministri competenti e Lega. La UEFA intanto osserva attentamente la posizione dell’Italia sulla ripartenza, con Bundensliga, Premier League e Liga che hanno già fissato la data e le modalità di ripresa. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il presidente della federazione Gabriele Gravina spera di incontrare il Premier Giuseppe Conte entro martedì 19 maggio, per discutere le modalità e i punti salienti del protocollo. Il giorno dopo infatti andrà in scena il consiglio della federazione in cui Gravina potrà esporre e relazionare il piano perla ripresa.