Serie A, La Stampa: “Negli stadi kit sierologici con esiti in 8 minuti”

La Serie A si appresta a ripartire, giovedì 28 maggio arriverà la decisione definitiva, mentre lunedì 25 Spadafora riceverà il nuovo protocollo FIGC. Intanto il quotidiano La Stampa riporta un’idea da mettere in atto negli stadi per garantire l’assoluta sicurezza: “Lega e FIGC pensano ad un kit per i test sierologici in grado di fornire i risultati in 8 minuti. L’idea è di collocarlo in tutti i centri sportivi delle squadre e negli stadi, per testare tutte le persone autorizzate a entrare“.