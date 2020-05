Serie A, l’incontro tra Gravina, Dal Pino e Conte potrebbe slittare ulteriormente

Era in programma per mercoledì 20 maggio, il vertice decisivo per la ripresa della Serie A tra: il Premier Giuseppe Conte, il presidente federale Gabriele Gravina e il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino. Secondo La Gazzetta dello Sport il confronto potrebbe essere rimandato ulteriormente, una scelta di prudenza da parte del presidente del consiglio, che vorrebbe avere un margine di tempo maggiore per analizzare la curva epidemiologica e incontrare le parti quando i dati saranno maggiormente confortanti. A questo punto la data di ripresa fissata dalla Lega, ovvero il 13 giugno sarà molto difficile da rispettare. La FIGC nel frattempo ha sospeso tutti i campionati fino al 14 giugno.