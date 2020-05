Serie A, Lombardia a rischio per la ripresa. Attenzione alle alternative

La Serie A è pronta a ripartire, i dati relativi al virus lasciano ben sperare vista la curva discendente. Quello che preoccupa è ovviamente la situazione relativa ai vari casi positivi che i club di Serie A contano. Ma c’è una regione che preoccupa molto per la ripresa, ovvero quella più colpita dal COVID-19, la Lombardia. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport infatti, qualora il dato del virus dovesse essere a ancora così impari, tra la Lombardia e il resto d’Italia, il governatore Attilio Fontana potrebbe non autorizzare lo svolgimento delle gare all’interno della regione stessa. Questo vorrebbe dire che: Inter, Milan, Atalanta e Brescia dovrebbero trovare una sistemazione differente per le gare casalinghe. La Lega Serie A per ovviare a questa ipotesi, avrebbe già individuato 5-6 stadi nel centro sud adibiti a gare di Serie B, utilizzabili per i club del massimo campionato nazionale.