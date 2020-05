Serie A, martedì 26 maggio prevista un’assemblea di Lega

La settimana che verrà sarà cruciale per la ripresa del campionato di Serie A. Domani il protocollo finirà nelle mani del Ministro dello Sport Spadafora, giovedì arriverà invece il vertice tra FIGC, Lega Serie A e ministro per ufficializzare la ripresa della stagione. Ma nel mezzo e precisamente martedì 26 maggio andrà in scena un’assemblea tra i club di Serie A. Secondo quanto riporta La Repubblica, sarà l’occasione per i club di ribadire la contrarietà da parte dei club all’ipotesi estrema di Play Off e Play Out caldeggiata dalla FIGC, qualora la stagione non dovesse essere portata a termine in maniera regolare.