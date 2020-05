Serie A, mercoledì 20 maggio vertice Conte, Gravina e Dal Pino

Sarà mercoledì 20 maggio, molto probabilmente il giorno decisivo per la svolta sulla ripresa del campionato di Serie A. Secondo quanto riporta La Repubblica Infatti le parti in causa si incontreranno per decidere il futuro del calcio italiano. Il vertice vedrà protagonisti, il presidente della FIGC Gabriele Gravina, il presidente di Lega Paolo Dal Pino e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ovviamente non ci sarà nessuna ufficialità circa la ripresa del campionato, ma le componenti potranno gettare le basi per programmare la ripresa fissata per il 13 giugno. Lo stesso giorno andrà in scena il consiglio federale della FIGC.