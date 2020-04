Serie A – Mercoledì 22 vertice tra Spadafora, leghe nazionali e federazione medico-sportiva

Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora ha programmato un vertice importante in videoconferenza. La riunione avverrà mercoledì 22 aprile alle ore 12 alla presenza di: FIGC, Lega Serie A, Serie B, Lega Pro, AIC, AIA, la Federazione Medica Sportiva e una delegazione del Comitato Tecnico Scientifico. L’assemblea sarà improntata principalmente sul protocollo di ripresa presentato dalla FIGC al ministro Spadafora, e sulla data di ripresa degli allenamenti del 4 maggio. Inoltre si getteranno le basi anche per una possibile data di ripresa del campionato di Serie A. Per quanto riguarda invece le leghe minori si discuterà sui piazzamenti in classifica e sull’eventuale stop ai campionati.