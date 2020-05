Serie A, no a blocco retrocessioni e lega a 22 squadre. Piuttosto Play Off e Play Out

C’è solo una cosa certa per la ripresa del campionato di Serie A, che le retrocessioni non saranno bloccate e che la prossima stagione la lega non sarà a 22 squadre. Infatti le linee guida e il pensiero della FIGC è orientato verso la conclusione del campionato nella maniera classica. Ma qualora non dovesse esserci la possibilità di effettuare tutte le 12 giornate mancanti, la soluzione alternativa sarebbe quella dei Play Off e Play Out. Ipotesi caldeggiata oltre che da Gravina anche dalla UEFA.