Serie A: obiettivo riapertura stadi da ottobre

La Serie A ripartirà il prossimo 19 settembre, ma i tifosi dovranno ancora attendere prima di poter tornare a tifare la squadra del cuore direttamente dagli spalti dello stadio.

Nelle scorse settimane, la Lega Serie A aveva approvato un protocollo con la proposta di ottenere l’apertura degli stadi fino a 1/3 della capienza, ma dal Comitato Tecnico Scientifico del Governo non c’è stata nessuna risposta in proposito. Anzi, con le nuove disposizioni in merito alla chiusura delle discoteche e all’uso della mascherina all’aperto, l’idea di riaprire gli stadi si complica. Secondo quanto scrive calciomercato.com, la Federcalcio, raccogliendo le richieste dei club professionistici, spera comunque di poter riaprire le porte ai tifosi nel weekend del 3/4 ottobre per quella che sarebbe la terza giornata di campionato. Data scelta anche in vista degli impegni della Nazionale che sfiderà Moldavia e Olanda rispettivamente il 7 a Parma e il 14 a San Siro.