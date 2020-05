Serie A, occhio agli stipendi. Alcuni club non pagano da gennaio

Oltre alla situazione ripresa di allenamenti e delle gare, il calcio italiano dovrà affrontare anche la situazione relativa al pagamento degli stipendi. I calciatori non sarebbero d’accordo con i club, che vorrebbero non versare 2 mensilità a causa dello stop forzato, 4 nel caso in cui il campionato non riprenderà il via. Gli atleti invece vorrebbero al massimo il 25% in meno in una mensilità, mentre altri sarebbero disposti a rinunciare all’intero mese di aprile. Secondo quanto riporta La Repubblica, alcuni club non pagano gli stipendi dal mese di gennaio.