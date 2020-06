Serie A, oggi assemblea di Lega. Si discuterà dei diritti Tv e dell’algoritmo

Altra giornata molto importante per il calcio italiano. Dopo il Comitato di Presidenza della FIGC andato in scena ieri, oggi toccherà alla Lega Serie A impegnata in un’assemblea in programma alle ore 17:30. Gli argomenti sul tavolo di discussione saranno principalmente due, ovvero i diritti Tv e l’algoritmo per l’assegnazione delle posizioni in classifica in caso di nuovo stop del campionato. Il tema relativo ai diritti televisivi vedrà l’approfondimento dei decreti ingiuntivi verso i broadcaster e le relative dilazioni di pagamento degli stessi. Mentre per quanto riguarda l’algoritmo, sembra sempre più quotata come ipotesi di piano B, mentre i Play Off e Out perdono quota e non trovano d’accordo i vari presidenti, i quali accetterebbero in maniera più solidale l’ipotesi algoritmo. Tutte queste tematiche verranno poi discusse nel consiglio federale del giorno di lunedì 8 giugno, che sarà probabilmente uno degli ultimi giorni decisivi prima della ripresa del calcio giocato.