Serie A, oggi incontro tra FIGC, Lega e ministri

Il calcio italiano vive la sua fase cruciale verso la ripartenza. Secondo La Gazzetta dello Sport oggi andrà in scena un nuovo vertice per decidere le sorti del campionato e degli allenamenti. FIGC, Lega Serie A e ministri competenti si riuniranno per cercare la soluzione migliore a favore della ripresa del calcio nazionale. I punti su cui discutere saranno principalmente 3, ovvero: gestione di casi di eventuale positività, abolizione del maxi ritiro e responsabilità dei medici.