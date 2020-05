Serie A: ok agli allenamenti per Bologna, Spal, Parma e Sassuolo

I giocatori di Bologna, Spal, Parma e Sassuolo potranno tornare ad allenarsi individualmente nei rispettivi centri sportivi già a partire dal 4 maggio. La nuova ordinanza firmata dal Governatore della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, infatti, permetterà dal 4 maggio allenamenti in forma individuale anche per atleti di discipline sportive non individuali:

“È consentito l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali” si legge nell’ordinanza.