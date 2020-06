Serie A, ok alla quarantena soft. Gravina: “Un ulteriore passo per il completamento della stagione”

La Serie A tira un sospiro di sollievo: è arrivato l’ok del Governo alla quarantena soft che permetterà l’isolamento del singolo soggetto positivo, e non dell’intera squadra, qualora ci fossero nuovi contagi. Secondo le nuove disposizioni infatti se un giocatore o un membro dello staff tecnico di una squadra dovesse contrarre il coronavirus, verrà isolato singolarmente. Il resto della squadra andrà in ritiro per due settimane, e a tutti i giocatori verrà effettuato un tampone, compreso un test sierologico a risposta rapida (per i quali si attende ancora l’ok del ministero della salute) a poche ore dall’inizio delle partite.

“La circolare che regola la quarantena è un’ulteriore passo avanti per il completamento della stagione sportiva. Auspico adesso con grande senso di responsabilità, a partire dai tifosi che alimentano ogni giorno la passione per il calcio, che si adottino comportamenti che non vanifichino gli sforzi fatti” ha detto il numero uno della Figc, Gravina.