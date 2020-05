Serie A: ok del Cts al nuovo protocollo

Ok del Cts al nuovo Protocollo Figc che consente alle squadre di tornare ad allenarsi in modo collettivo. Lo ha annunciato a Rai 1 il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora: “Pochi minuti fa abbiamo pubblicato il Protocollo Figc che consente alle squadre di riprendere gli allenamenti. L’ok definitivo è arrivato dal CTS”.

Nel nuovo protocollo è stata apportata la modifica relativa all’eventualità di un giocatore positivo: in tal caso andrà in isolamento solo il giocatore , tutta la squadra andrà in ritiro ma potrà continuare ad allenarsi.

“L’altra novità degli ultimi minuti è che lunedì riceverò dalla Figc il protocollo con le regole per la ripresa del campionato. Le trasferirò al Cts e faremo in modo che, quando arriveremo all’incontro di giovedì prossimo con tutte le componenti del mondo del calcio, si possa già avere un orientamento per poter decidere insieme se ci sono le condizioni per riprendere, e quando”, ha concluso il ministro.