Serie A: otto club contrari alla ripresa, tra di essi anche l’Udinese

Secondo quanto riportato dall‘Adnkronos “l’assunzione del rischio di un fatto non più imprevedibile potrebbe ricadere sul club che si è assunto il rischio di prosecuzione della competizione pur in presenza di un rischio incalcolabile” è una delle tre problematiche sottoposte alla Figc che 8 club – tra cui l’Udinese (le altre sono Parma, Spal, Brescia, Torino, Sampdoria, Bologna e Fiorentina) – contrari alla ripresa del campionato di Serie A, hanno sollevato alla vigilia dell’assemblea della Lega Serie A. Gli altri due quesiti vertono invece sui contratti in scadenza il 30 giugno e sui prestiti con diritto o obbligo di riscatto.