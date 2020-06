Serie A, partenza nuova stagione 12 settembre: la Lega aspetta soltanto l’ok dalla Uefa

Nel Consiglio di Lega tenutosi ieri è emersa la volontà di cominciare la stagione 2020/21 il prossimo 12 settembre, ma per ufficializzare la data l’organo ha deciso di attendere le decisioni del Comitato Esecutivo dell’Uefa in programma mercoledì, quando saranno rese note le date in cui si concluderanno le competizioni continentali di questa stagione e l’inizio della prossima. In base a questa decisione, si capirà quindi se la data ipotizzata del 12 settembre potrà essere ufficializzata.