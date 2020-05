Serie A, partono i decreti ingiuntivi per i diritti Tv. Per la diretta in chiaro palla al governo

I club della Serie A sono pronti allo scontro con i broadcaster per il mancato pagamento dell’ultima rata dei diritti Tv. Secondo quanto riporta La Repubblica, sono partiti i decreti ingiuntivi da parte della Lega Serie A. Per quanto riguarda la trasmissione della diretta gol in chiaro, proposta dal Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. La Lega vuole restare fuori da questo argomento, delegando le decisioni solo ed esclusivamente al governo. In questo caso bisognerà rivedere la legge Melandri, che regolamenta i diritti Tv.