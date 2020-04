Serie A, per la ripresa ostacolo tamponi

Ostacolo tamponi per la ripresa della Serie A che punta a riprendere gli allenamenti il 4 maggio: a tal scopo ne servirebbero 1400 per garantire la massima sicurezza. L’analisi è dell’edizione odierna di Repubblica, che spiega come la relazione dei medici della FIGC fissa un programma di test e controlli molto rigidi.

I test saranno obbligatori per calciatori e staff, ma la questione dei tamponi è delicata considerando che già scarseggiano anche per medici e infermieri, così il via del calcio rischia di slittare.

Gli esperti della Protezione civile valideranno i test sierologici per rilevare gli anticorpi del Coronavirus il 29 aprile. I primi kit diagnostici autorizzati saranno disponibili il 3 maggio, ma i club di A dovranno sottoporre ad almeno 1.400 test giocatori e staff un paio di giorni prima di partire.

Test da ripetere poi con frequenza, in aggiunta ai tamponi, come previsto dal protocollo della commissione medica della FIGC in base a cui il governo dovrà decidere se e quando dare l’ok alla ripresa.

