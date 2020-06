Serie A, Playoff brevi allo studio della FIGC

Quale sarà il piano B in caso di nuovo stop del campionato? Nel consiglio federale di ieri è stata deliberata l’opzione Playoff e Out. Come verranno strutturati? Sarà il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, insieme al vice, Cosimo Sibilia, e al presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino. La decisione dovrà essere presa prima del 20 giugno, giorno in cui la Serie A riprenderà il via con i recuperi della 25′ giornata. A tal proposito la prossima settimana è prevista un’assemblea per stabilire il format dei Playoff. I cosidetti Playoff “brevi” comprenderanno le prime quattro, classificate per la corsa allo scudetto, ma potrebbero estendersi anche a sei con delle compensazioni per le prime tre.