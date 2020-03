Serie A, possibili nuove visite mediche per i calciatori colpiti da COVID-19

L’AIC, in accordo con i club vorrebbe attuare un protocollo sanitario a ridosso della data eventuale di ripresa del campionato. L’Associazione Italiana Calciatori riflette sulla possibilità di effettuare screening medici approfonditi per i calciatori che sono stati riscontrati positivi al Coronavirus. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport infatti potrebbero essere effettuate dai club nuove visite mediche per il calciatori che hanno contratto il virus, al fine di garantire la sicurezza per loro e per l’intero staff della squadra.