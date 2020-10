Serie A, potrebbero essere ampliate le liste a 30 elemento a causa del Covid

Le complicanze che il Covid-19 sta portando al calcio italiano sono numerose, con le positività che all’interno delle squadre stanno mettendo in difficoltà i club. Secondo quanto riporta TMW si starebbe valutando la possibilità di ampliare le liste dei calciatori e portarle a 30 elementi. Di questa possibilità si riparlerà nella prossima settimana, con la federazione che vuole offrire alle società gli elementi necessari per cercare di portare avanti il campionato in maniera regolare.