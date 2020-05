Serie A, prevista ancora la quarantena collettiva in caso di positività

Il protocollo per la ripresa del campionato di Serie A è stato presentato oggi al Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Un giorno di anticipo e quindi un giorno a disposizione in più per analizzarlo insieme al Cts. Dal protocollo aggiornato secondo quanto riporta Sky Sport emergono particolari importanti. Il più significativo è relativo alla presenza della quarantena di gruppo, che va a confermare la decisione di attuare un ritiro di 14 giorni nel caso in cui all’interno di una squadra dovesse presentarsi un caso positivo al COVID-19. Oltre alla quarantena di gruppo ovviamente il soggetto infettato verrà sottoposto ad isolamento.