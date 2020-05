Serie A, provocazione Inter. Contro il Napoli in Coppa Italia in campo la Primavera

La Serie A si appresta a ripartire, ma non si fanno attendere le prime polemiche. E’ l’Inter la prima squadra scontenta per la ripresa. Il motivo? Le troppe gare ravvicinate. Infatti il club nerazzurro dovrebbe partire subito con la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli 13 o 14 giugno. Il 17 dovrà disputare l’eventuale finale contro la vincente tra Juventus e Milan all’Olimpico di Roma. Infine il 20 di nuovo in campo per il campionato (recupero 25′ o 27 giornata). Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri non sarebbero d’accordo con tale soluzione e addirittura starebbero pensando di mandare in campo la squadra Primavera contro il Napoli in segno di protesta.