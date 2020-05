Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora ha ricevuto in serata la versione aggiornata del protocollo presentato dalla FIGC, per la ripresa degli allenamenti collettivi delle squadre di Serie A. Spadafora ha prontamente rivolto al Comitato Tecnico Scientifico il nuovo protocollo per un’accurata analisi. E’ atteso per domani l’ok definitivo del Cts per la ripresa degli allenamenti che avverrà presumibilmente non più domani ma bensì martedì 19 maggio.