Serie A, record di spettatori nella 19esima giornata

Nell’ultima giornata di Serie A, la 19esima, si sono registrati 311.740 spettatori complessivi, contando i tifosi presenti in tutti gli stadi del massimo campionato. Una notizia particolarmente positiva per il calcio italiano, visto che si tratta del miglior risultato dei gironi d’andata negli ultimi 15 anni. La gara più seguita è stata Inter-Atalanta con 70.042 spettatori, mentre al secondo posto troviamo Roma-Juventus con 60.513. Per quanto riguarda la media stagionale è di 26.952 spettatori, in miglioramento rispetto al 2018-19 (25.172) e al 2017-18 (21.415).