Serie A, ripresa: gli scienziati del Cts elencano le criticità del protocollo

a disponibilità di tamponi e test sierologici senza che si rischi di dare l’idea di una corsia preferenziale per il calcio. Sul tema ha parlato anche il presidente federale Gravina, lanciando la possibilità che le squadre acquistino i tamponi se l’esecutivo non può fornirli: «Ogni società comprerà 1000 tamponi, ma ne pagherà il doppio, in modo da lasciarne a metà alle persone che ne hanno bisogno». Di certo l’operazione avrebbe un costo molto alto. Sopportabile per la A, impossibile già dalla serie B.