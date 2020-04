Serie A, si attende nei prossimi giorni la decisione sulla ripresa

Alle ore 14 circa si è concluso l’importante vertice tra i massimi esponenti del calcio italiano e il ministro dello sport Vincenzo Spadafora. Al termine del confronto è emerso che i club sono uniti per la ripartenza, inoltre è stato ascoltato e visionato il protocollo di sicurezza presentato dalla FIGC al fine di riprendere gli allenamenti in massima sicurezza. Il ministro Spadafora ha accolto le richieste delle parti in causa verso la ripartenza della Serie A. Ora resta da attendere la decisione finale che verrà presa, dopo il confronto con il ministro della salute Roberto Speranza. Nei prossimi giorni, probabilmente nella giornata di venerdì 24 aprile, dunque sono attese novità importanti sull’eventuale conferma della data del 4 maggio. Data nella quale i club potranno dare il via agli allenamenti nei centro sportivi, seguendo il protocollo di sicurezza.