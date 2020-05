Serie A si continua a valutare l’ipotesi Play Off e Play Out

Per la ripresa del campionato di Serie A continua a farsi largo l’ipotesi Play Off e Play Out. Ovviamente si tratterebbe di una soluzione limite, qualora non dovessero esserci i presupposti per portare a termine la stagione in maniera consueta. Il presidente federale Gravina ha sempre caldeggiato l’idea Play Off, ma a questo punto bisognerà valutare l’eventuale modalità. Anche la UEFA avrebbe aperto a questa soluzione. Il Messaggero oggi analizza la possibile soluzione ideale. Nella giornata di ieri era circolata la voce che avrebbe coinvolto le prime 12 squadre rispetto all’attuale classifica. Un’ipotesi poco percorribile soprattutto per la contrarietà ovvia che scaturirebbe nei club di vertice. Una soluzione più plausibile potrebbe essere quella di prendere in considerazione per il Play Off scudetto le prime quattro in classifica. Per quanto riguarda invece i Play Out la situazione risulterebbe più complicata, infatti ad oggi il Torino ha un punto in meno dell’Udinese, ma con una gara da recuperare. Le partite si potrebbero giocare nel centro-sud Italia, per evitare al massimo il rischio di eventuali contagi da Coronavirus. Quella dei campi neutro potrebbe essere un’ipotesi che potrebbe prendere corpo anche per portare a termine la stagione in maniera classica.