Serie A: sì del Cts al protocollo, al via gli allenamenti di gruppo

Il comitato tecnico scientifico ha dato il benestare al nuovo protocollo corretto dalla Federcalcio e dalla Lega Serie A per gli sport di squadra dando quindi il via agli allenamenti di gruppo, con delle precisazioni. Il nuovo protocollo non prevede più il ritiro in quarantena: la squadra andrà in isolamento soltanto se verrà trovato un calciatore positivo. Verrà aumentato il numero di tamponi che saranno fatti a tutti i calciatori: due nelle prime 24 ore, poi ne verrà fatto uno ogni 4 giorni e test sierologici ogni 14.