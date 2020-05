Serie A, si potrebbe ripartire dai recuperi della 25’giornata il 13-14 giugno

La Serie A è ad un passo dalla ripresa, giovedì 28 maggio è attesa la decisione ufficiale sul restart del massimo campionato italiano. Per ora l’ipotesi più plausibile secondo quanto riporta Sky Sport, sarebbe quella di ripartire con i recuperi della 25′ giornata che vedrebbe le sfide: Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma, disputarsi tra il 13 e il 14 giugno. Per assistere a questo scenario dovrebbe essere rivisto il Dpcm che vieta gli eventi sportivi fino al 14 giugno. In tal caso la ripartenza dopo i recuperi, (quindi dalla 27′ giornata) slitterà al 20 giugno.