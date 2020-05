Serie A, si riparte il 13 con la Coppa Italia. Poi il 20 via alla 27′ giornata

Dopo meno di un’ora di summit tra governo e vertici del calcio, il ministro Spadafora è andato da Conte per definire la data del nuovo inizio del campionato. La conference call, iniziata alle 18.30, ha visto protagonisti Vincenzo Spadafora, FIGC, Leghe, Calciatori, Allenatori e Arbitri. All’incontro si era arrivati con un certo ottimismo per le notizie da Bologna sul test negativo per uno dei membri dello staff della società emiliana precedentemente trovato positivo all’esame del tampone e soprattutto per l’ok arrivato in mattinata del comitato tecnico scientifico al protocollo della Figc. Secondo Sky Sport La stagione calcistica 2019-2020 ripartirà il 13 giugno dalle semifinali di ritorno di Coppa Italia tra Inter-Napoli e Juventus-Milan. Il 20 giugno invece riprenderà il campionato di Serie A, con la 27′ giornata, mentre i recuperi della 25′ verranno recuperati più avanti. Domani novità sul calendario.