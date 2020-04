Serie A, si ripartirà con o senza VAR?

La ripresa del campionato di calcio sembra essere sempre più vicina. Il 4 maggio dovrebbero riprendere gli allenamenti delle squadre di Serie A, mentre il 20 maggio o al più tardi il 7 giugno potrebbe ripartire il campionato. Tutto tornerà come prima? In parte, visti che sicuramente si giocherà a porte chiuse, non sarà possibile creare assembramenti nei pressi dello stadio. Il punto di domanda da risolvere però sarà anche relativo alle squadre arbitrali che torneranno a dirigere le gare. Secondo Il Corriere dello Sport, ci sarebbero dei problemi legati alla logistica per lo spostamento dei direttori di gara e dei loro assistenti. Ma La differenza reale sarà quella dell’utilizzo della tecnologia VAR. Già perché l’ausilio tecnologico è controllato da più di una persona e il luogo di utilizzo (stanze piccole e/o furgoni) non garantirebbero la distanza di sicurezza. Dunque si potrebbe tornare ad un calcio vecchia maniera e quindi il VAR potrebbe essere sospeso. Anche in questo caso la ricerca di una soluzione per cercare di utilizzare un mezzo, che ad oggi ha permesso di ridurre le polemiche arbitrali, dovrà essere dominante, magari riducendo il numero delle persone addette al controllo video. Si attendono sviluppi anche il tal senso.