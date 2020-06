Serie A, Sibilia: “Parliamo del sistema da cambiare e delle riforme da portare avanti”

Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia ha parlato del consiglio federale che andrà in scena tra poco, delle decisioni e delle tematiche che dovranno essere toccate per la ripresa del calcio italiano, e della gestione di nuovi casi di positività. Queste le sue parole al Corriere dello Sport: “Per favore, parliamo d’altro. Per esempio del sistema da cambiare, delle riforme da portare avanti. La Serie A ha i suoi problemi, è chiaro. A maggior ragione bisogna spingere perché il moto riformatore continui. La prima cosa da fare è ripartire, su questo mi sembra sia stata effettuata una scelta chiara. Bisogna attenersi a quanto uscito dall’ultimo Consiglio Federale. Dopodiché sentiamo quello che ci propongono i personaggi che suggeriscono alternative. Su questa base giudicheremo“.