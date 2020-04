Serie A, Sky chiede uno sconto tra i 120 e 280 milioni sui diritti Tv

I 20 club di Serie A ora sono uniti verso la ripresa del campionato. Anche i dubbiosi che fino all’ultimo non hanno preso una posizione netta si sono convinti, se la situazione Coronavirus lo permetterà il calcio italiano riprenderà il via. Secondo quanto riporta il quotidiano La Stampa andrà affrontata anche la questione relativa ai diritti Tv e del calo direttamente proporzionale allo stop della Serie A. La Lega chiede infatti di salvaguardare l’attuale contratto televisivo. Sky invece chiede uno sconto tra i 120 e i 150 milioni in caso di ripartenza del campionato, mentre se lo stop sarà definitivo verranno chiesti 280 milioni.