Serie A – Nuovo dietrofront, calendario atteso in serata

Nuovo passo indietro della Lega, bisognerà attendere questa sera per conoscere il nuovo calendario della Serie A post Coronavirus. In realtà andranno comunicati gli orari delle gare, che saranno modificati e distribuiti in tre slot: 17:15, 19:30 e 21:45, gare ogni tre giorni fino al 2 agosto. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la decisione era stata rinviata a mercoledì, ma la Lega avrebbe fatto sapere che in serata ci sarà la tanto attesa ufficialità del nuovo calendario. Le indiscrezioni parlano di una ripartenza con le semifinali e finale di Coppa Italia che si disputeranno il 13-14 e 17 giugno. Poi il 20-21 via ai recuperi della 25′ giornata, mentre 23 e 24 andranno in scena le gare della 27′ giornata.