Serie A, Spadafora: “Ci vorrà una settimana per decidere sulla ripresa”

Dopo il sì alla ripresa degli allenamenti in gruppi, il ministro dello sport Vincenzo Spadafora è intervenuto al Tg1 per fare alcune precisazioni. Ha chiarito innanzitutto che ci vorrà una settimana per prendere una decisione definitiva sulla ripresa del campionato. “La linea di prudenza è la linea giusta da seguire. Credo che avremo bisogno di almeno un’altra settimana per vedere la curva dei contagi e poi decidere sul campionato”.

L’altra prescrizione invalicabile sarà quella delle due settimane di quarantena naturalmente per il soggetto trovato positivo, ma anche per i contatti ravvicinati.