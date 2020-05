Serie A, sulla quarantena fiduciaria potrebbero esserci sconti in base all’andamento della curva del virus

E’ stato uno dei nodi più complicati da sciogliere per la ripresa della Serie A, ovvero la quarantena in caso di positività all’interno di una squadra. Il Cts è stato irremovibile, 14 giorni di quarantena fiduciaria e isolamento per il soggetto in questione. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe la possibilità di un ammorbidimento e di una riduzione da 14 a 7 giorni di quarantena, nel caso in cui la curva epidemiologica del virus continuasse a scendere ulteriormente.