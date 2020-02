Con le gare della 7a giornata di ritorno si conclude il periodo previsto per l’utilizzo del pallone ufficiale nel modello Merlin HI – VIS (giallo). Pertanto a partire dalle Semifinali di Coppa Italia previste per il 4 e il 5 marzo e dall’8a giornata di ritorno della Serie A TIM, che si disputerà sabato 7, domenica 8 e lunedì 9 marzo 2020, le 20 società di Serie A TIM torneranno ad utilizzare il pallone ufficiale esclusivamente nel modello Merlin (bianco).