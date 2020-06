Serie A – Udinese, Torino e Sampdoria fortemente contrarie all’algoritmo

Dall’assemblea di Lega andata in scena ieri è emersa la volontà della maggioranza da parte dei club di Serie A di voler concludere la stagione sul campo. No categorico dunque all’algoritmo e ai Play Off e Out. La Linea dei club è quella di eventualmente bloccare retrocessioni e assegnazione dello scudetto in caso di nuovo stop. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport Udinese, Torino e Sampdoria sarebbero le squadre più agguerrite e decise verso questa ipotesi. A tale opzione si sono allineate Lecce e Genoa, mentre il Cagliari ha chiesto due retrocessioni.